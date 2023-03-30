Ужупская Рес Публика отметит 25-й юбилей

Ужупская община действует на протяжении более 25 лет (фактически с 1997 года), она объединяет активных жителей уникального пригорода Старого города, в числе которых есть художники, писатели, кинорежиссеры, другие деятели искусства, ученые, организаторы гражданских инициатив, профессионалы в других сферах, студенты и школьники. Ужупская община выделяется проведением некоммерческих, открытых мероприятий, проводимых в общественном пространстве, которые объединяют разные сферы культуры и виды деятельности.
25 лет назад община объявила свой район Рес Публикой и празднует день ее основания 1 апреля. В Рес Публике есть президент, почетные граждане, парламент и правительство, гражданство и флаги, Конституция, стабильная валюта (евроУж), международные связи, телевидение, социальная сеть, национальное блюдо.
В этом году организаторы праздника не собирали деньги на проведение юбилейных мероприятий, вместо этого выпустили ограниченный тираж серебряной монеты Ужуписа, средства собирают за счет ее продажи.
Подробности здесь: https://www.facebook.com/uzupis
Программа мероприятий:
10.00 Обрядовые купания Ангела. Приглашают всех желающих искупаться в холодной воде.
11.00 Омывание Ангела на площади Ангела.
12-15 Суп от братьев францисканцев, концерт на площади Ангела.
14.00 Мировой карточный чемпионат "Дурак" в баре DEVINKĖ.
15-16 ч. Встреча основателей Ужуписа в банкетном зале UŽUPIO KAVINĖ: речь президента, показ фильма Альгимантаса Лекявичюса, аукцион праздничных часов.
15-15.30 Сольный концерт Доминикаса Вишняускаса (горн) в проулке Йонаса Мекаса галерея AP GALERIJА.
16.00 открытие персональной выставки Гедрюса Йонайтиса VISI darbai в галерее GODÒ.
17.00-17.30 Шествие от Ужупской гимназии до Ангела. Участвовать могут все желающие. Желательно прийти в костюмах ангелов или с ангельскими атрибутами.
17.30 Поздравления, исполнение гимна, вырезание флага, объявление почетного гражданина, вручение серебряного чеснока на площади Ангела.
18.00 Джазовый концерт в кафе UŽUPIO KAVINĖ
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