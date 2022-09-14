Герпетолог Герардас Пашкявичюс ранее рассказывал, что нижняя челюсть у змей очень подвижная и может открываться достаточно широко, чтобы можно было проглотить крупную добычу. Однако Пашкявичюс предположил, как этой жабе, скорее всего, удалось уйти от ужа.

"Сработал очень интересный механизм самозащиты жабы. Что она делает? Она раздувается, накачивая свой организм воздухом, чтобы казаться больше. Поскольку живущие в Литве ужи не умеют душить свою жертву, а пытаются проглотить ее живьем, иногда эта тактика раздувания срабатывает, уж "выплевывает" добычу. Однако иногда попадаются упорные ужи, они все же заглатывают жаб благодаря подвижности нижней челюсти", – заметил он.

По словам Пашкявичюса, известны случаи, когда змеи проглатывали слишком большую добычу, и у них лопались животы. Специалист заметил, что сказать, чем закончилась эта схватка сложно, но на фото видно, что уж не добрался до самой широкой части своей жертвы, значит у нее еще есть шансы на спасение.

"Змеям труднее всего проглотить добычу до ребер, бедер, это самые широкие места, потом уже никаких проблем нет. Если та часть прошла, то дальше никаких проблем. Иногда голодная змея хватает то, что ей попалось, а потом уже решает, получится проглотить или нет", – прибавил он.