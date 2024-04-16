Ужу не понравилось внимание со стороны женщины: он применил старый трюк

 
Виктория Дачинскайте
ru.DELFI.lt
Žaltys Arūno Juknevičiaus nuotr.
Žaltys Arūno Juknevičiaus nuotr.
Аушра увидела ужа на дороге и хотела его прогнать, поскольку находиться там ему было опасно. Вместо того чтобы уползти, уж притворился мертвым. Герпетолог сказал, что в такой момент к ужу не стоит приближаться и пытаться взять его в руки.

Герпетолог Герардас Пашкявичюс сказал, что у ужей есть несколько способов самозащиты, если ни один из них не срабатывает, уж может укусить. Правда, укус ужа не опасен для человека.

Чаще всего ужи при виде людей спасаются бегством. Самый интересный способ самозащиты - попытка притвориться мертвым, кроме того, ужи могут выпускать вонючие выделения или даже забрызгать врага экскрементами.

Пашкявичюс заметил, что ужи питаются в основном земноводными и рыбой, поэтому их экскременты очень вонючие. А специальные железы около клоаки еще больше усиливают запах.

"Например, если к ужу приблизится лиса, он внезапно переворачивается на спину, начинает извиваться, открывает пасть, выбрасывает язык, его тело начинает дергаться как в предсмертной агонии. Мало того, он выпускает на себя струю вонючих экскрементов, на запах слетаются мухи. Лиса от такой добычи откажется", – рассказал герпетолог.

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