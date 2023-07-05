Ужкальнис – о саммите НАТО в Вильнюсе: некоторые вещи вызывают смех

По словам Ужкальниса, в этой ситуации печалит то, что мышление литовцев и отношение к некоторым моментам не меняется.

"Мы можем вспомнить, что было, кажется, 18 лет назад, когда приезжала Елизавета II – там было всякое с золотыми туалетами и другой особой подготовкой. Наверное, в определенном смысле это литовская традиция, перед своими не так стыдно, но вот если гости приезжают, то мы тогда покажем", – сказал обозреватель. Но, по его словам, одну грань еще не перешагнули.

"Хорошо, что я еще не видел, чтобы красили траву. Я не знаю, будет ли так, есть ли в планах покраска травы", – шутил он.

Саммит НАТО в Вильнюсе – историческое событие, но критики не жалеют острых замечаний по поводу того, что подготовка напоминает советское время. Ужкальнис рассказал, что больше всего бросается в глаза ему самому.