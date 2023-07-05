05 июля 2023 г. 09:10

Ужкальнис – о саммите НАТО в Вильнюсе: некоторые вещи вызывают смех

 
ru.DELFI.lt
Andrius Užkalnis
Andrius Užkalnis
ФОТО: DELFI montažas

К саммиту НАТО, который пройдет в Вильнюсе на следующей неделе готовится не только правоохрана, но и власти столицы, и делают они это очень усердно: заканчивают асфальтировать улицы, обновляют клумбы, перекрашивают столбы, смывают со зданий граффити, развешивают флажки. Мало того, от гостей спрячут старые троллейбусы – они на улицах появятся только если не хватит новых. Перегиб это или все же нормально, что к международному историческому событию хотят подкрасить и фасад? Об этом в интервью на LNK говорил обозреватель, журналист Андрюс Ужкальнис.

По словам Ужкальниса, в этой ситуации печалит то, что мышление литовцев и отношение к некоторым моментам не меняется.

"Мы можем вспомнить, что было, кажется, 18 лет назад, когда приезжала Елизавета II – там было всякое с золотыми туалетами и другой особой подготовкой. Наверное, в определенном смысле это литовская традиция, перед своими не так стыдно, но вот если гости приезжают, то мы тогда покажем", – сказал обозреватель. Но, по его словам, одну грань еще не перешагнули.

"Хорошо, что я еще не видел, чтобы красили траву. Я не знаю, будет ли так, есть ли в планах покраска травы", – шутил он.

Саммит НАТО в Вильнюсе – историческое событие, но критики не жалеют острых замечаний по поводу того, что подготовка напоминает советское время. Ужкальнис рассказал, что больше всего бросается в глаза ему самому.

"Наверное, если бы в Вильнюсе были другие порядки и за городом иначе присматривали, то не нужно было бы все делать в штурмовом режиме, потому что осталось мало времени. Некоторые вещи просто смешат – это касается старых троллейбусов. Если троллейбус хорош для перевозки вильнюсцев, то почему его нельзя даже увидеть членам делегации через окно лимузина?", – вопрошал он.

По словам Ужкальниса, улыбку вызывает то, что кто-то думает, будто представители других стран будут реагировать на старые троллейбусы.

"Что они думают, будто президент США или Франции, или премьер Великобритании, увидев старые троллейбусы, подумает: о нет – они ездят на старых троллейбусах? Мы не дадим денег Украине? В лондонском метро есть такие станции и линии, которым больше 100 лет. В столице Португалии Лиссабоне ездят исторические, старые трамваи с деревянными корпусами. Я не думаю, что из-за этого кто-то думает, что Португалия отсталая", – сказал журналист.

Он уделил внимание и флажкам. "У меня развешивание флажков вызывает смех – это напоминает советское детство. Мне любопытно, будут ли дети, размахивающие флажками проезжающим кортежам?", – интересовался он.

Собеседник признал, что такое масштабное мероприятие – большое событие для Литвы, но напомнил о его сути.

"Я думаю, что основная задача - это безопасность, эту сторону мы не видим. Я считаю, я абсолютно уверен, что это самая серьезная подготовка, тем более, что приедут главы 40 стран: президенты, премьеры и министры обороны. Руководство стран, представители служб – они не верят честному слову или еще чему-то. Я думаю, они давно убедились, что Литва способна обеспечить безопасность", – сказал Ужкальнис.

По его словам, что касается украшений в городе, тут государство могло бы поучиться у частного бизнеса.

"Все эти люди будут жить в гостиницах, которые являются коммерческими структурами. Вы слышали, чтобы в гостиницах круглосуточно что-то перестраивали или перекрашивали двери? Нет – они всегда готовы", – заметил Ужкальнис.

Он долго жил в Великобритании, поэтому может сравнить как к таким событиям готовятся там.

"Они готовятся, но там и бюджет другой. Еще один момент, королевская инаугурация, похороны, свадьбы и тому подобное, что они делают сотни лет, там речь идет о контролировании толпы, потому что всегда бывает много людей, туристов, поскольку не сделаешь в Лондоне так, чтобы закрыли аэропорты на несколько дней - это невозможно", – сказал Ужакльнис.

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