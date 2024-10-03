Уже ясно, что ждет похитившую ребенка из вильнюсского Akropolis

„Вильнюсский участковый суд удовлетворил просьбу Вильнюсской окружной прокуратуры и назначил подозреваемой в похищении ребенка женщине судебно-психиатрическую экспертизу“, – информировал в четверг представитель прокуратуры Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене.
Подозреваемая до сих пор находится под присмотром врачей.
Кроме того, тот же суд ранее удовлетворил просьбу врачей и оставил женщину под их присмотром в больнице.
Женщину допросили в больнице.
Подозреваемая 1967 г.р. ранее к судам не привлекалась.Полиция расследует происшествие.
Напомним, что 25 сентября во второй половине дня из вильнюсского ТЦ Akropolis 6-летнего мальчика увела 57-летняя женщина. Вечером того же дня мальчика нашли в квартире у подозреваемой в Северном городке.
После задержания женщину передали в руки врачей.