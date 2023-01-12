Узаконят ли однополые браки в Вильнюсе? Такая возможность обсуждается с юристами

На этой неделе в редакцию информационного агентства ELTA поступило письмо, в котором говорится, что председатель Комитета Сейма по правам человека Томас Витаутас Раскявичюс, кандидат на пост мэра столицы, обсуждает с юристами Вильнюсского городского самоуправления возможность узаконивания партнерства в Вильнюсе. Якобы это могло бы стать решением в случае, если бы Сейм все-таки не принял закон о гражданском союзе, уже прошедший стадию внесения.

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Т. В. Раскявичюс воздержался от ответа на вопрос, действительно ли он обсуждает и согласовывает возможности реализации партнерства на столичном уровне.

"На данном этапе я воздержусь от комментариев. Законопроект касательно гражданского союза в Сейме уже подготовлен и Сейм должен принять политическое решение, как в отношении основного способа решения данной проблемы", – сказал парламентарий агентству Elta.

Более подробные комментарии на эту тему согласился дать однопартиец Т. В. Раскявичюса Ремигиюс Шимашюс. Мэр Вильнюса отмечает, что возможность узаконивания однополого партнерства на уровне возглавляемого им самоуправления является давней идеей.

"Идею о том, чтобы узаконить партнерство на муниципальном уровне, если государство не способно это сделать, я поднимал перед политиками почти восемь лет, практически с начала своего первого срока на посту мэра. Мы не раз говорили об этом как с муниципальными юристами, так и с правозащитниками, обсуждая возможности. Эту идею, как реальную возможность помочь жителям Вильнюса, я предлагал не одному политику, в том числе Томасу Витаутасу Раскявичюсу", – в переданном агентству ELTA комментарии говорит мэр Вильнюса.

Во вторник Комитет Сейма по вопросам права и правопорядка (КПП) принял решение инициировать экспертную оценку законопроекта о гражданском союзе. С такой просьбой члены комитета решили обратиться к Вильнюсскому университету, университету Миколаса Ромериса, университету Витаутаса Великого и Юридическому институту Центра социальных наук. Политики решили поинтересоваться у ученых, какое воздействие на правовую систему и социальную среду окажет предлагаемое правовое регулирование.

Еще в ноябре часть представителей оппозиции обратилась в правление Сейма и КПП также с просьбой провести экспертную оценку законопроекта. Парламентарии хотели получить точные ответы на вопрос, какое непосредственное влияние предлагаемый закон о гражданском союзе окажет на суды, жизнь жителей Литвы и общее настроение в обществе. Также было поручено провести анализ и дать точную оценку относительно возможных угроз в отношении судебной системы, если, бы, например, лица, недовольные предлагаемым регулированием, обратились в международные суды. Представители правящего большинства не сомневались, что, выступив с такой инициативой, оппозиция пытается затянуть рассмотрение законопроекта о гражданском союзе в парламенте.

И все же тогда КПП приняла решение отказаться от экспертной оценки законопроекта о гражданском союзе.