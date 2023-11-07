Увольнение сотрудников "Литовской почты" негативно скажется на доступности печатных СМИ

По словам старосты фракции Эугениюса Гентвиласа, начавшиеся в этом месяце увольнения сотрудников компании "Lietuvos paštas" (Литовская почта) негативно повлияют на доступность печатных СМИ.

"Тысяча работников, которые доставляли письма, пенсии и газеты жителям городов, поселков и сел и обслуживали своих клиентов, больше не работают или скоро будут уволены. Возникает серьезный вопрос, насколько это соответствует программному обязательству Правительства по сокращению культурного разделения городов и регионов", - в сообщении цитируется Э. Гентвилас.

Подведомственная Министерству коммуникаций и транспорта компания "Lietuvos paštas" объявила, что с ноября этого года до весны следующего года уволит 400 почтальонов.

В 2022 году компания также уволила около 600 сотрудников.