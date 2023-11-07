Увольнение сотрудников "Литовской почты" негативно скажется на доступности печатных СМИ

По словам старосты фракции Эугениюса Гентвиласа, начавшиеся в этом месяце увольнения сотрудников компании "Lietuvos paštas" (Литовская почта) негативно повлияют на доступность печатных СМИ.
"Тысяча работников, которые доставляли письма, пенсии и газеты жителям городов, поселков и сел и обслуживали своих клиентов, больше не работают или скоро будут уволены. Возникает серьезный вопрос, насколько это соответствует программному обязательству Правительства по сокращению культурного разделения городов и регионов", - в сообщении цитируется Э. Гентвилас.
Подведомственная Министерству коммуникаций и транспорта компания "Lietuvos paštas" объявила, что с ноября этого года до весны следующего года уволит 400 почтальонов.
В 2022 году компания также уволила около 600 сотрудников.
Кроме того, в 2023 и 2024 годах почтовая компания повышает тарифы на доставку по подписке на издания. По мнению либералов, рост стоимости и оптимизация почтовых услуг приводит к уменьшению количества подписок. Однако в прошлом году при посредничестве либералов Сейма Минтранс создал способ компенсации этой услуги, на что в этом году из госбюджета было выделено 10 млн. евро. В следующем году потребность в компенсации за дорожающую услугу доставки по подписке достигнет уже 13 млн. евро.
По мнению Э. Гентвиласа, растущие расходы на почтовую и издательскую деятельность не должны быть поводом для увеличения регионального разделения, а также информационного.
"Мы не слышали, чтобы работу почтальонов уже заменили роботы или дроны, и почтовые автоматы во всех городах страны тоже пока не работают. Пока жители читают прессу и подписываются на нее, во всех районах Литвы требуются люди, которые доставляли бы подписные газеты и журналы на дом", - сказал староста фракции.
По его наблюдению, результаты деятельности "Литовской почты" не создают предпосылки для ухудшения доступности прессы, поскольку после оптимизации сети и процессов компании она в 2022 году заработала 4,8 млн. евро прибыли.
В своей программе действующее Правительство поставило цель не снижать доступность и качество госуслуг в регионах, а повышать их: "Мы создадим равные возможности для получения качественных госуслуг для жителей всех регионов". Само Движение либералов в своей предвыборной программе поставило цель "увеличить разнообразие услуг и функций в регионах".
Не противоречат ли управленческие решения АО "Литовская почта" программе Правительства и какое влияние оказывает резко сокращенный почтовый персонал на доступность СМИ, либералы Сейма в ближайшее время пригласят пояснить министра коммуникаций и транспорта Марюса Скуодиса, руководителей "Литовской почты" и Национального объединения издателей районных и городских газет.