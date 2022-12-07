Увеличивают штрафы для водителей в Литве: грозит даже конфискация автомобиля

Поправки вступили в силу 1 ноября 2022 года. О них все еще знают не все водители. Согласно принятым поправками к Кодексу административных правонарушений, за некоторые нарушения водителей ждут увеличенные штрафы, а в некоторых случаях даже конфискация авто.

Эти поправки особенно актуальны для водителей, которым с наступлением зимы хочется спровоцировать скольжение автомобиля, за это ждет штраф 800 евро и конфискация авто. Более жесткое наказание ждет и лихачей.

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Представитель Литовской дорожной полиции Йоруне Люткене выделила список нарушений, на которые надо обратить особое внимание:

1. Ужесточена ответственность за управление незарегистрированным транспортным средством, за управление транспортным средством без техосмотра, или транспортным средством с незамененной по сезону резиной. Если до 1 ноября такие нарушения предполагали штраф в 30-40 евро, то сейчас 50-100 евро.

2. Установлена ответственность за повторное хулиганское вождение (штраф 550-800 евро и лишение прав на 18-30 месяцев). За повторное хулиганское вождение или вождение в нетрезвом виде отныне грозит и конфискация транспортного средства.

3. Если человек, у которого нет прав на вождение, совершает ДТП, ему в обязательном порядке назначают наказание в виде лишения прав. Если в ходе инцидента было испорчено имущество – на 9-12 месяца, нанесен ущерб здоровью – на 12-24 месяца.

4. Установлена ответственность за вождение без пройденного медосмотра, или за несоблюдение указанных в документе ограничений (за исключением ограничения на управление транспортным средством определенного типа) или за то, что вовремя не было продлено действие водительского удостоверения. Полагается штраф в размере 30-50 евро.

5. За вождение без прав, если водитель был лишен прав,или за вождение автомобиля без алкозамка (если было установлено такое ограничение) – лишение прав на 6-12 месяцев.

6. Установлена ответственность за повторное вождение без прав, если водитель был лишен прав, или за повторное управление автомобилем без алкозамка (если было установлено такое требование). Также за вождение без прав, если идет речь о людях, которые были судимы за преступление, совершенное в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и судимость еще действует. За эти нарушения ждет штраф от 800 до 1000 евро и лишение прав на 18-24 месяца. Кроме того, за такое нарушение может быть конфискован автомобиль.

7. Кроме того, в обязательном порядка назначают лишение прав за то, что водитель, у которого нет прав, уехал с места ДТП (на 1-3 года).

8. Увеличен срок лишения прав за повторное вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения – с 4 до 7 лет (было с 3 до 5). Кроме того, за такое нарушение может быть введен запрет на управление автомобилем без алкозамка.

9. Ужесточена ответственность – штраф с 600 до 900 евро – за невыполнение установленных требований, если владелец авто не указывает данные человека, который управлял его автомобилем во время совершения ДТП или другого нарушения. Такая ответственность грозит в тех случаях, когда владелец авто не сообщает о том, кто управлял автомобилем, когда была превышена скорость больше чем на 50 км/ч и параллельно были совершены другие нарушения - обгон в запрещенном месте, участие в нелегальных гонках, создание аварийных ситуаций и т.д. А также в тех случаях, когда речь идет о хулиганском вождении, опасности, не соблюдении требования остановиться или бегстве с места происшествия. За повторную подобную деятельность грозит штраф в размере 900-1200 евро.