Утвержден порядок проверки автомобилей инспекторами охраны природы

В пресс-релизе министерства сказано, в какой одежде должен быть инспектор и какими знаками он будет пользоваться.

Перед тем как остановить автомобиль, инспектор должен оценить - не представляют ли его действия угрозу для безопасности других людей, не будет ли мешать транспортное средство другим участникам движения.

Инспекторы не должны останавливать автомобили в тех местах, где стоянка и остановка запрещены ПДД.

Инспекторы должны быть в униформе, а в темное время суток - в одежде со специальными отражателями (жилетах и т.д.).

На машине инспекторов должны быть логотипы Департамента охраны окружающей среды, установлена сирена и синие мигалки.

Сами машины должны быть темно-зеленого или серебристого цвета с надписью LIETUVOS APLINKOS APSAUGA.

В составе экипажа должно быть не меньше двух инспекторов.

Перед тем как остановить автомобиль, они должны оценить, не представляют ли их действия угрозу для безопасности других людей, не будет ли мешать транспортное средство другим участникам движения.