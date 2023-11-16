Утвержден бюллетень для голосования

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) официально утвердила форму и вид бюллетеня, который получат избиратели на референдуме по изменению статьи 12 Конституции Литовской Республики, пишет madeinvilnius.lt.
На референдуме по изменению Конституции избирателям будет предложено отменить предложение статьи 12 Закона "Кроме случаев, предусмотренных законом, никто не может быть одновременно гражданином Литовской Республики и гражданином другого государства", которое в настоящее время препятствует сохранению гражданства Литвы после получения гражданства другого государства.
Избиратели, выступающие за внесение такой поправки в Конституцию, голосуют, ставя в бюллетене галочку "TAIP", а противники поправки — "NE".
Если избиратель поставит обе галочки в бюллетене либо не поставит ни одной, то бюллетень будет признан недействительным.
Макет бюллетеня для голосования на референдуме подготовлен в соответствии с постановлением Сейма об объявлении обязательного референдума по изменению статьи 12 Конституции Литовской Республики.
Макет также адаптирован для использования со специальными вкладышами со шрифтом Брайля, что позволит избирателям с нарушениями зрения голосовать без посторонней помощи, лично и тайно.
Обязательный референдум о сохранении гражданства будет проведен 12 мая 2024 года одновременно с президентскими выборами