Утвержден бюллетень для голосования

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) официально утвердила форму и вид бюллетеня, который получат избиратели на референдуме по изменению статьи 12 Конституции Литовской Республики, пишет madeinvilnius.lt.

На референдуме по изменению Конституции избирателям будет предложено отменить предложение статьи 12 Закона "Кроме случаев, предусмотренных законом, никто не может быть одновременно гражданином Литовской Республики и гражданином другого государства", которое в настоящее время препятствует сохранению гражданства Литвы после получения гражданства другого государства.

Избиратели, выступающие за внесение такой поправки в Конституцию, голосуют, ставя в бюллетене галочку "TAIP", а противники поправки — "NE".

Если избиратель поставит обе галочки в бюллетене либо не поставит ни одной, то бюллетень будет признан недействительным.