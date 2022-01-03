В редакцию Delfi писали возмущенные жители. Одни ругали мэра столицы Ремигиюса Шимашюса, писали, что он видимо, находясь в Америке, не видит, что ответственные компании в Литве не выполняют свою работу.

"Шимашюс! Сидит себе в Америке, а тут люди падают, потому что его работники не могут посыпать тротуары! А если серьезно, то, кажется, в Юстинишкес, никто ничего не посыпал, повсюду лед. По пути на остановку я поскользнулся три раза, на четвертый раз упал на колени. Одно счастье - ноги целы, одежда тоже. Может, вильнюсские власти расскажут, как они посыпают тротуары? Они такие со вчерашнего дня? Это такая цель - покалечить вильнюсцев?", - вопрошал один читатель.

О такой же ситуации писала жительница Пауписа.

Девушка радовалась одному - ей удалось не упасть и не пострадать.

"Второй день я не вижу, чтобы кто-то посыпал и чистил тротуары, благодарю за одно - я жива", - писала девушка.

Люди падали и в Науяместисе. На Facebook появилось сообщение: "Осторожно! Агуону, Шальтиню, Альгирдо, Наугардуко и Амату улицы - там тротуары ужасные! Те, кто идет на работу, рискуют получить травму! Люди идут вдоль стен домов, держатся за столбы. Скользят и ругаются... Каток! Выход один – идти по проезжей части. Вот! На спину упала женщина... Мужчина ударился о дерево, за которое пытался схватиться..."

То же самое утром было в Пилайте, в Пашилайчай. Люди шли по дорогам, потому что дороги были посыпаны солью.

Представитель Grindа Эгидиюс Степонавичюс сказал Delfi, что они отвечают только за дороги, их техника работает без перерыва, посыпая дороги солью и песком, поэтому дороги и не были такими скользкими, как тротуары.

Новости LNK сообщили о том, что с дороги в понедельник утром съехала и машина, посыпавшая проезжую часть.

У врачей работы предостаточно. Пресс-секретарь Республиканской больницы Скорой помощи Аста Багдонавичене признала, что врачи работали без передышки все выходные.

"За минувшие сутки за помощью обратились 330 человек, 60 из них были госпитализированы. Травмы получили 179 человек (обычно в сутки поступает 100 человек с травмами). Чаще всего это травмы, полученные во время падения. Сегодня также передышек в работе врачей не ожидается, nesс утра поток пациентов огромный. За первый час работы поступили 26 пациентов. Мы рекомендуем людям оценить погодные условия и подумать, стоит ли куда-то идти. Если выхода из дома не избежать,, важно позаботиться о подходящей обуви. Идти надо медленно, сгибая колени, кути нельзя держать в карманах, смотреть под ноги. Особенно осторожно надо ходить по лестницам", – сказлаа она.