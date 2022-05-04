Вчера днем прошел холодный атмосферный фронт. Местами прошли небольшие дожди. Днем было 12–16°C. После того как прошел атмосферный фронт, погода стала ясной, в страну пришла холодная масса воздуха", – пишет портал Meteo.lt. Ночью было почти рекордное похолодание.

"Ночные заморозки были более опасными, чем до этого, поскольку отрицательной температура была не только на поверхности почвы, но и в воздухе. В воздухе (на высоте 2 м) было 0–5 градусов мороза (только в Ниде и на мысе Вентес +2 +3°C). Холоднее всего было в Ретавасе, -4,6°C. До рекорда было совсем немного, 4 мая 2014 г. в Варене было -5,7°C", – писали специалисты.

На поверхности почвы температура была ниже 0 по всей стране. "На поверхности почвы (на высоте 5 см) ниже 0 было по всей Литве. Холоднее всего (до -9°C) температура опустилась в Шилуте, Варене и Утене. Небольшие заморозки были даже в Ниде" – сказано в сообщении.

Специалист Литовской гидрометеорологической службы Гитис Валайка сказал, что до рекорда не хватило 1 градуса, но все равно это удивляет, поскольку в мае подобное случается редко. По его словам, такое наблюдается в последние годы: в этом году, в прошлом, позапрошлом.

"Весной последних лет – в апреле-мае – приходят холодные массы воздуха. Например, в прошлом году 3 мая шел снег. В 2020 г. снег выпал и 12 мая", – сказал специалист.

Валайка сказал, что такие явления доказывают изменение климата.