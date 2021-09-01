Уточняют ограничения: с 13 сентября без "паспорта возможностей" будет доступно больше мест

Такие изменения перечислены в зарегистрированном 30 августа проекте МВД Литвы, который правительство обсудит на ближайшем заседании. Этот проект, если его примут, вступит в силу вместе с ограничениями, которые стартуют с 13 сентября.

В августе правительство Литвы постановило, что с 13 сентября все контактные услуги в Литве будут предоставлять владельцам "паспорта возможностей" (есть некоторые исключения).

Сейчас предлагают внести в список исключений магазины и рынки, основной деятельностью которых является продажа запчастей для сельскохозяйственной техники. Такое предложение внес Минсельхоз.

С учетом того, что аптеки торгуют жизненно важными для людей товарами и выдают "паспорта возможностей" и того, что горючее - товар первой необходимости, к исключениям предлагают отнести аптеки и АЗС с отдельным входом, неважно, какой площади помещение этих торговых точек.

В проекте есть пункт обязательного обеспечения питания в отдельных сферах.

"Предлагается установить дополнительные исключения для предоставления услуг общепита людям без "паспорта возможностей": если еду доставляют или выдают физическим и юридическим лицам иным способом; если услуги общепита предоставляют компаниям, организациям, которые работают по сменам, в помещениях этих компаний; если услуги общепита предоставляют в дошкольно-воспитательных учреждениях, учреждениях социальных услуг, здравоохранения, в учреждениях МО, в следственных изоляторах, Центре регистрации иностранцев, в других учреждениях, где важно обеспечить питание лицам, получающим там услуги или работникам", – сказано в документе.

Кроме того, предлагают запретить предоставление услуг общепита на открытом пространстве, если там невозможно отделить клиентов с "паспортом возможностей" и без него.

По действующему порядку, с 13 сентября в Литве люди, у которых нет "паспорта возможностей" смогут посещать только те магазины и рынки, где торгуют продуктами питания, ветеринарными товарами, кормами для животных, аптеки, салоны оптики и ортопедических товаров, магазины, где продают растения, семена, удобрения с отдельным входом, если их площадь не превышает 1500 кв. м.

Без "паспорта возможностей" можно будет получить услуги небольшого ремонта (контакт до 15 минут), ходить в музеи, библиотеки, поликлиники, пользоваться услугами общественного транспорта, ходить в школу и др.

"Паспорт возможностей" в Литве могут получить привитые, переболевшие коронавирусом или сдавшие тест на COVID-19 и получившие отрицательный результат.