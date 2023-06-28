Уточнены ограничения в Вильнюсе на время саммита: от некоторых решено отказаться

"Ранее сообщалось, что во время саммита НАТО ограничения коснутся Старого города, части центра и территории аэропорта, а также территории около выставочного центра Litexpo. С нами постоянно связываются жители и представители бизнеса из этих зон и делятся своими проблемами. Мы согласовывали разные ограничения с заинтересованными группами и сейчас можем поделиться обновленной схемой. Мы надеемся, что это сделает ситуацию понятнее", – сказал директор администрации Вильнюсского муниципалитета Адомас Бужинскас.

Больше всего изменений внесли в зону Старого города и центра. Предусмотрены места выгрузки грузов и высадки пассажиров, стоянки для машин, где машины смогут оставлять жители, которые не смогут подъехать к домам. Движение пешеходов в окрестностях президентского дворца будет ограничено 11 июля с 15 до 24 ч., в другое время в Старом городе и в центре движение пешеходов не будет ограничено.