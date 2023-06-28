28 июня 2023 г. 11:49

Уточнены ограничения в Вильнюсе на время саммита: от некоторых решено отказаться

 
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Eismo ribojimai NATO viršūnių susitikimo metu
Eismo ribojimai NATO viršūnių susitikimo metu
ФОТО: Vilniaus miesto savivaldybė
Приближается саммит НАТО. Вильнюсский муниципалитет представил обновленную схему ограничений движения, которая будет действовать 7–13 июля. На обновленной схеме указаны стоянки для машин и обслуживающего транспорта, обеспечено сообщение на подходах к зонам, где движение запрещено. Часть ранее запланированных ограничений была упразднена, чтобы происходящее как можно меньше сказалось на обычной жизни горожан.

"Ранее сообщалось, что во время саммита НАТО ограничения коснутся Старого города, части центра и территории аэропорта, а также территории около выставочного центра Litexpo. С нами постоянно связываются жители и представители бизнеса из этих зон и делятся своими проблемами. Мы согласовывали разные ограничения с заинтересованными группами и сейчас можем поделиться обновленной схемой. Мы надеемся, что это сделает ситуацию понятнее", – сказал директор администрации Вильнюсского муниципалитета Адомас Бужинскас.

Больше всего изменений внесли в зону Старого города и центра. Предусмотрены места выгрузки грузов и высадки пассажиров, стоянки для машин, где машины смогут оставлять жители, которые не смогут подъехать к домам. Движение пешеходов в окрестностях президентского дворца будет ограничено 11 июля с 15 до 24 ч., в другое время в Старом городе и в центре движение пешеходов не будет ограничено.

Около аэропорта ограничения будут краткосрочными, они коснутся ул. А.Густайчё, Орейвю и Викингу. Пассажиры, у которых есть авиабилеты, смогут проехать по этим улицам беспрепятственно, им разрешения не потребуются. Тем, кто поедет в аэропорт на машине, рекомендуется ехать по ул. С.Даряус и С.Гирено и Ф.Вайткаус.

Eismo ribojimai per NATO viršūnių susitikimą Vilniuje

Для обеспечения сообщения жителей Лаздиная и Каролинишкес по проспекту Лайсвес в сторону Дворца печати будет ходить весь транспорт. В обратном направлении проехать в эти районы можно будет только со стороны Западной объездной дороги и близлежащих улиц. После изменения ограничений на ул. Осло и МИшкиню между Осло и Пароду транспортные средства смогут двигаться без каких-либо ограничений – движение может быть остановлено ненадолго, разрешение на проезд к этим улицам не потребуется.

В Вильнюсе 10–13 общественный транспорт будет бесплатным.

Запланированные ограничения коснутся и общественного транспорта, поэтому трассы будут изменены. Изменения представят на следующей неделе.

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