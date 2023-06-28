Уточнены ограничения в Вильнюсе на время саммита: от некоторых решено отказаться

"Ранее сообщалось, что во время саммита НАТО ограничения коснутся Старого города, части центра и территории аэропорта, а также территории около выставочного центра Litexpo. С нами постоянно связываются жители и представители бизнеса из этих зон и делятся своими проблемами. Мы согласовывали разные ограничения с заинтересованными группами и сейчас можем поделиться обновленной схемой. Мы надеемся, что это сделает ситуацию понятнее", – сказал директор администрации Вильнюсского муниципалитета Адомас Бужинскас.
Больше всего изменений внесли в зону Старого города и центра. Предусмотрены места выгрузки грузов и высадки пассажиров, стоянки для машин, где машины смогут оставлять жители, которые не смогут подъехать к домам. Движение пешеходов в окрестностях президентского дворца будет ограничено 11 июля с 15 до 24 ч., в другое время в Старом городе и в центре движение пешеходов не будет ограничено.
Около аэропорта ограничения будут краткосрочными, они коснутся ул. А.Густайчё, Орейвю и Викингу. Пассажиры, у которых есть авиабилеты, смогут проехать по этим улицам беспрепятственно, им разрешения не потребуются. Тем, кто поедет в аэропорт на машине, рекомендуется ехать по ул. С.Даряус и С.Гирено и Ф.Вайткаус.
Для обеспечения сообщения жителей Лаздиная и Каролинишкес по проспекту Лайсвес в сторону Дворца печати будет ходить весь транспорт. В обратном направлении проехать в эти районы можно будет только со стороны Западной объездной дороги и близлежащих улиц. После изменения ограничений на ул. Осло и МИшкиню между Осло и Пароду транспортные средства смогут двигаться без каких-либо ограничений – движение может быть остановлено ненадолго, разрешение на проезд к этим улицам не потребуется.
В Вильнюсе 10–13 общественный транспорт будет бесплатным.
Запланированные ограничения коснутся и общественного транспорта, поэтому трассы будут изменены. Изменения представят на следующей неделе.