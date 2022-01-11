"Что касается заявлений, что это штамм, который переносится легче, то такие данные были в начале, сейчас их уточняют. Мы еще плохо знакомы с этим штаммом, каждый раз получаем новые данные. То, что симптомы легче - да, но это не значит, что течение болезни легче. У нас в больницах есть больные "омикроном", – сказала вице-министр представляя поправки к закону, которые касаются обязательной вакцинации врачей и социальных работников.
Если парламент Литвы одобрит новый порядок, то эти правила вступят в силу с середины февраля.
Delfi напоминает, что глава Минздрава Арунас Дулькис 10 января сказал, что в больницах нет пациентов с "омикроном".
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