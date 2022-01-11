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Вице-министр здравоохранения Аушра Билотене-Мотеюнене 11 января сказала в парламенте, что в больницах Литвы есть и жители, заболевшие штаммом "омикрон".
Antakalnio atraminė ligoninė
Antakalnio atraminė ligoninė
© Vidmantas Balkūnas

"Что касается заявлений, что это штамм, который переносится легче, то такие данные были в начале, сейчас их уточняют. Мы еще плохо знакомы с этим штаммом, каждый раз получаем новые данные. То, что симптомы легче - да, но это не значит, что течение болезни легче. У нас в больницах есть больные "омикроном", – сказала вице-министр представляя поправки к закону, которые касаются обязательной вакцинации врачей и социальных работников.

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Если парламент Литвы одобрит новый порядок, то эти правила вступят в силу с середины февраля.

Delfi напоминает, что глава Минздрава Арунас Дулькис 10 января сказал, что в больницах нет пациентов с "омикроном".

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