Вице-мэр пояснил, что муниципалитеты отвечают только за обработку смешанных отходов.

"Действующее законодательство предусматривает, что муниципалитеты несут ответственность за обработку смешанных отходов. Существует установленная сумма, которую ежегодно платят жители всех муниципалитетов. И эти отходы отправляются на сортировочный завод в Вильнюсе, а потом сжигаются, часть выбрасывается на свалку. А сортируемые отходы обрабатываются по другой системе — каждый человек, покупая вещь, уже заранее оплачивает утилизацию этого товара", — сказал вице-мэр Вильнюса.

В. Бенкунскас сообщил, что для этой цели в Литве создана отдельная система, созданы представительства производителей и импортеров упаковки, которые получают определенную сумму денег от своих производителей или импортеров и финансируют за счет этого инфраструктуру и услуги.

"Мы просим и Сейм, и Министерство окружающей среды дать нам (полномочия,- Ред.) для того, чтобы осуществлять надзор за этой системой и тем самым обеспечить этот порядок", — заявил вице-мэр Вильнюса В. Бенкунскас.

Он сказал, что муниципалитет может только вежливо попросить ответственных работников вывезти мусор.

"Но это скорее эмоциональное обращение к подрядчикам. Потому что эти же компании работают и со смешанными бытовыми отходами. Но у нас нет реальных рычагов воздействия, если они отказываются чаще вывозить или обслуживать эти контейнеры должным образом", — сказал собеседник.

По словам В. Бенкунскаса, эта дискуссия идет уже пару лет.

"Во время праздников 2 года назад, зимой, действительно было много мусора в сортировочных контейнерах. У нас было много фотографий от жителей, они были недовольны. Именно в эти праздники нам удалось навести порядок в сотрудничестве с компаниями, но больше благодаря честному слову и нашим красивым просьбам.

Хорошей новостью является то, что Сейм уже принял поправки к закону, в соответствии с которыми самоуправления привлекаются к управлению отходами на гораздо более широком уровне", — сказал "Info diena" вице-мэр В. Бенкунскас.

Вице-мэр Вильнюса подчеркнул, что жители не могут оставлять пакеты с мусором рядом с переполненным контейнером, так как им грозит штраф. Также нельзя выбрасывать мусор в неподходящий контейнер, за это тоже может быть наложен штраф.

"Нельзя поставить его на землю и думать, что мусор, размещенный рядом с контейнером, решит проблему. Нужно очень четко понимать, что все контейнеры обслуживаются с определенной периодичностью. (…) Но, конечно, очень часто случается так, что одно домохозяйство, убирая шкаф, например, заполняет собой целый контейнер для текстиля. В таком случае нужно либо искать другой контейнер, либо ждать, пока этот контейнер будет обслужен и вывезен", — посоветовал В. Бенкунскас.