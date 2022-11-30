Портал сообщил, что 16 ноября на хорошо известном форуме хакерского сообщества было объявлено о продаже номеров мобильных телефонов 487 миллионов пользователей WhatsApp из 84 стран. Изучив образцы данных, Cybernews утверждает, что предоставленная информация достоверна.
Сообщается, что 45 млн предложенных на продажу телефонных номеров принадлежат египетским пользователям, 35 млн - пользователям Италии, 32 млн - США, 29 млн - Саудовской Аравии, 20 млн – французским и турецким пользователям.
Портал сообщил, что связался с Meta, которая управляет WhatsApp, но ответа не получил.
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