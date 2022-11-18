Установлены критерии для аренды украинцами жилья у муниципалитета в Вильнюсе

Вильнюсский муниципалитет понимает, насколько сложно таким людям, а возможности оказания помощи у муниципалитета ограничены, поэтому горсовет решил предоставлять такую возможность иностранным гражданам, которые получили в Литве временную защиту. В первую очередь такое социальное жилье будет предоставлено военным беженцам из Украины, которые отвечают хотя бы одному из нижеуказанных критериев: установлена нетрудоспособность 0–25% или высокий уровень спецпотребностей или в семье есть ребенок (дети)-инвалид.

Кроме того, было решено освободить таких людей от арендной платы и оплаты коммунальных услуг на время действия договора об аренде.

В тех случаях, когда у муниципальной компании Vilniaus miesto būstas, не будет необходимого жилья, иностранцы смогут претендовать на компенсацию в размере разницы между стоимостью аренды и выплатами на аренду из госбюджета. Эту компенсацию люди будут получать, пока действует срок временной защиты в Литве (у иностранцев, получивших защиту, есть право на бесплатное проживание в Литве в установленном месте, на жизнь в Литве, получение денежной помощи, если у них нет других доходов, получение неотложной медицинской помощи и социальных услуг, а несовершеннолетние могут учиться).