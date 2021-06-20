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Последние дни литовцев балует исключительно жаркая погода, а метеорологическая служба сообщает об июньском рекорде.
Установлен новый июньский температурный рекорд
© DELFI / Orestas Gurevičius

По предварительным данным, 20 июня установлен новый рекорд максимальной температуры воздуха.

В ближайшие дни будет очень жарко. По мере увеличения влажности становится все более и более душно.

В ночь на 21 июня вероятность дождя низкая. Ветер слабый. Температура - 17-22 градуса тепла. День ясный и сухой. Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м / с. Температура поднимется до 29-34 градусов тепла.

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22 июня местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью ветер слабый, днем - 5–10 м / с. Температура воздуха ночью 17–22, днем ​​28–33 градуса.

В ночь на 23 июня местами пройдут кратковременные дожди, днем - ливни, грозы. Ветер будет менять направление, ночью слабый, днем ​​5–10 м / с, во время грозы местами порывы достигнут 15–17 м / с. Температура воздуха ночью - 17–22 градуса, днем - ​​27–32 градуса, у моря будет 24–26 градусов тепла.

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