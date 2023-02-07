"Все умные счетчики сертифицированы по установленным в директиве ЕС стандартам и проходят проверку качества, а в Литве их повторно проверяют в независимой лаборатории качества, поэтому клиенты могут быть уверены в их точности", – сказала представитель ESO Аурелия Жидицките-Орвиде.

По словам представителя ESO, компания отвечает за слаженное действие счетчиков, их устанавливают только после тщательной проверки.

Часть клиентов после замены счетчиков заметила, что первый счет бывает больше обычного.

"Ранее клиенты платили за электричество каждый месяц, раз в несколько месяцев или по среднему показателю, а не по точным показаниям за месяц. Умные счетчики фиксируют данные за конкретный месяц – с первого до последнего его дня", – сказала Жидицките-Орвиде.

Перед установкой нового счетчика фиксируют показания старого счетчика, потом начинается каждодневный подсчет. Если клиент в месяц использовал больше, чем в среднем или данные декларировал не каждый месяц, то первый счет может быть больше.

"Например, если вы декларировали показания 20 числа, то новый счетчик будет фиксировать до последней минуты последнего дня месяца. Вы декларировали раньше, а счетчик в последние минуты последнего дня", – сказала специалист.

Поэтому во второй и третий месяцы счета будут обычными - без доплаты или переплаты.

Клиентам уже установили 275 000 умных счетчиков.