Установится осенняя прохлада: заморозки до 3 градусов

Днем будет облачно с прояснениями. Более облачной погода будет на севере, на юге чаще ожидается солнце. Местами на севере и на западе пройдут небольшие дожди. Днем будет от 15 градусов тепла на северо-востоке и до 20 на юго-западе страны.
В четверг ночью небо станет более ясным. Местами возможен небольшой дождь, однако особых осадков не ожидается. Утром будет 3–8, местами 9–11 градусов тепла. На поверхности почвы заморозки до 3 градусов тепла.
В четверг днем ситуация практически не изменится. Ожидается переменная облачность. Особых осадков не ожидается. Воздух прогреется от 14 градусов на северо-востоке до 19 градусов в Таурагском и Мариямпольском округах.
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