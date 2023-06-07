Установилась теплая погода: какие условия ждут вильнюсцев на пляжах

Напомним, что в среду обещают еще более теплую погоду - днем до 23-28, у моря до 20-22 градусов тепла. В четверг воздух прогреется до 24-29 градусов.

В новом сезоне Валакампяйский 1-ый пляж порадует отдыхающих "Голубым флагом". Кроме того, к началу сезона был обновлен пляж в Дварчёнисе. Здесь появились мангалы, волейбольные площадки.

В 2023 г. спасатели будут дежурить на 13-ти вильнюсских пляжах.

В это году "Голубые флаги" будут висеть на пляжах озера Бальсис, в Жирмунай и в Валакампяй.

"Около пляжей мы оборудуем спортивные площадки, устанавливаем тренажеры, бесплатные зоны отдыха с мангалами и столами, все это улучшает социализацию, помогает снять стресс, повысить физическую активность", – сказал глава администрации Вильнюсского муниципалитета Адомас Бужинскас.

На протяжении всего летнего сезона с 1 июня до 15 сентября на столичных пляжах ежедневно с 8:00 до 20:00 ч. будут дежурить спасатели.