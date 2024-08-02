Установилась спокойная летняя погода: синоптики рассказали, что ждет на следующей неделе

Местами, в основном на северо-востоке, пройдут небольшие дожди. Днем будет 20–25 градусов тепла.
В субботу Литва останется в зоне высокого атмосферного давления. Будет малооблачно. Вероятность осадков невелика. Во многих районах, в основном на западе, ожидается туман. Ночью будет 9–14, у моря 15–17 градусов тепла.
В субботу днем, особенно после обеда, облачность увеличится. Местами, особенно в Жемайтии и на севере, будут идти небольшие дожди. Местами возможны грозы. Днем воздух прогреется до 20–25 градусов тепла.
В ночь на воскресенье небо станет ясным, облаков в небе будет немного. Осадков не ожидается. Ночью будет 10–15, у моря 16–18 градусов тепла.
В воскресенье днем Литва окажется в зоне низкого атмосферного давления, медленно будет приближаться холодный атмосферный фронт. Во многих районах пройдут небольшие дожди. Меньше осадков прогнозируют на западе страны и на юго-западе. Местами возможны грозы. Воздух прогреется до 21–26 градусов тепла.
По нынешним данным, в начале следующей недели погода будет похожей. Днем на большей части территории ожидаются небольшие дожди, они пройдут и в ночь на понедельник, в ночь на вторник осадков будет меньше. По ночам будет 11–16, на Куршской косе 18 градусов тепла. Днем будет 21–26 градусов тепла.