Об этом мужчины говорили в передаче "Целую. Рута" на LNK.

По словам Успасских, и у мужчин, и у женщин есть свое предназначение.

"Каждое живое существо – мужчина или женщина – имеют свое предназначение на этой земле, этого никто не может отрицать. Не надо думать, что мы можем его выбирать. Мы приходим с этим предназначением. Кто должен рожать детей? Кто должен кормить ребенка грудью минимум два года? Если женщина в силу своего предназначения может это сделать, то вопрос, когда ей заниматься бизнесом или карьерой?" – вопрошал политик.

Если женщины занимаются только карьерой, то они несчастны, поскольку не выполняют свои прямые обязанности.

"Например, мне жаль Грибаускайте – это одна из самых несчастливых женщин в Литве", – сказал европарламентарий.

Однако он заметил, что не против активных матерей-политиков, если они могут сочетать свои обязанности.

"Женщина может работать (…) быть в социуме, быть лидером, политиком и т.д., но дома они должны выполнять работу матери, жены", – отметил Успасских.

Он сказал, что дети женщин-политиков таких, как, например Виктории Чмилите-Нильсен, все равно страдают.

"Я склоняю голову, хочу, чтобы у нее получилось быть хорошим спикером, но она не сможет в полной мере выполнять функции матери. Детям ее будет не хватать" , – продолжил политик.

Успасских сказал, что сожалеет о том, что мало времени проводил с детьми, но в плане карьеры и лидерства он себя реализовал.

С политиком не согласился супруг депутата Евы Качинскайте-Урбонене Симонас Урбонас, который 7 лет присматривает за своими детьми.

"Мне нравится, я очень люблю сильных женщин. Когда я смотрю на мужчин предпринимателей, я не хочу быть такими, как они – и никогда не хотел. Мне это кажется мукой", – сказал он.

Урбонас не скрывал, что основал движение "Супер отцы". Правда сначала его упрекали в том, что он призывает отцов к активности.

"Я нашел сферу для самореализации, только поэтому хочу показать, что отцы не должны бояться оставаться с детьми. Хочется доказать, что можно сделать, находясь с детьми – я не говорю о том, чтобы полностью их перенять, но, чтобы не стояли под дверью и не плакали, когда мама в туалете", – сказал он.

Эксперт Центра расширения равных возможностей Аурелия Аушкальните сказала, что заявления Успасских ее шокировали.

"Мне хотелось спросить, когда это было сказано - сейчас или 20 лет назад. Сложно себе представить, чтобы такие сексистские заявления делают европарламентарии. Это неэтичное заявление", – сказала она.

По словам эксперта, в основе этой риторики лежат патриархальные установки, согласно которым женщины должны сидеть дома, готовить, воспитывать детей, а мужчины – зарабатывать деньги и выступать публично.

"Мы уже не живем в таком обществе. Слава Богу, все изменилось, но наша организация и другие организации особенно в этот день – 8 марта – напоминают, что несмотря на это, остаются небольшие аспекты и неравенство полов проявляется, кое-где женщины сталкиваются с дополнительными препятствиями", – сказала Аушкальните.

Однако она заметила, что перемены есть и некоторые политики, даже придерживающиеся такого мнения, как у Успасских, не осмеливаются произносить такие слова вслух.

Что касается заявления о жалости к экс-президенту Дале Грибаускайте, Аушкальните заявила, что это унижение.

"Это форма оскорбления, психологическое насилие при определенных обстоятельствах. Представьте – идет урок, учитель говорит, Марите, мне жаль, ты несчастна, будешь несчастной, ты так хорошо учишься и тебе придется так много работать в жизни. Нечто невообразимое", – продолжила она.