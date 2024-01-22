Услуги стоматологов-гигиенистов стали более доступными

"Изменения помогут пациентам быстрее попасть на прием к гигиенисту полости рта, а медицинские учреждения получат больше средств из Фонда обязательного медицинского страхования на эти услуги. В случае необходимости учреждения смогут нанять дополнительных специалистов, чтобы обеспечить своевременное и качественное обслуживание пациентов", — сказал заместитель министра здравоохранения Ауримас Печкаускас.

С 1 января 2024 года максимальное количество населения, которое должен обслуживать гигиенист полости рта, снижено с 14 500 до 10 000 человек. В свою очередь, услуги гигиениста оплачиваются по более высокой ставке, которая поступает из Фонда обязательного медицинского страхования (PSDF). На эти цели будет выделяться дополнительно 3,3 млн евро в год.