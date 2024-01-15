"Услуги сообщения": в каких случаях штраф за парковку может быть отменен

"Парковка торгового центра CUP — это, пожалуй, одно из самых частых мест, где водители обнаруживают уведомление о неоплаченном или неправильно оплаченном сборе. Мы заметили, что зачастую это связано с тем, что люди забывают внимательно посмотреть на дорожные знаки на парковке. В таких случаях мы предлагаем клиентам не медлить и написать нам на info@judu.lt, и, оценив ситуацию, мы обычно принимаем ее к сведению, вежливо и доброжелательно отвечаем — мы можем отменить уведомление в установленном порядке, если, конечно, клиент предоставит надлежащее подтверждение оплаты", — комментирует специалист.