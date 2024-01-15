"Услуги сообщения": в каких случаях штраф за парковку может быть отменен

"Плата за парковку или уведомление (желтый листок) — это не штраф. Это всего лишь уведомление, информирующее водителя о неоплаченной парковке. Уведомление о неоплаченной парковке может быть отменено в самых разных случаях", — говорит Грета Василяускайте, специалист по коммуникациям JUDU.
Компания оценивает каждую ситуацию индивидуально, и в случае невыполнения требований настоятельно рекомендует жителям немедленно отправить письмо на адрес info@judu.lt.
Случаи, когда компания может отменить выписанный штраф:
- клиент оплачивает автомобиль с другим государственных номером, чем его/ее собственный;
- забыл оставить парковочную карту для инвалидов или разрешение на зарезервированное место;
- неправильное указание регистрационного номера на парковочном разрешении, на парковочном счетчике и т.д.
В JUDU часто поступают просьбы об отмене штрафов за неуплату парковки. При оценке каждого случая специалисты учитывают, является ли случай повторным, часто ли житель является нарушителем, и когда была произведена последняя отмена.
Просьбы об отмене часто поступают от клиентов, которые паркуются возле торгового центра CUP в Вильнюсе.
"Парковка торгового центра CUP — это, пожалуй, одно из самых частых мест, где водители обнаруживают уведомление о неоплаченном или неправильно оплаченном сборе. Мы заметили, что зачастую это связано с тем, что люди забывают внимательно посмотреть на дорожные знаки на парковке. В таких случаях мы предлагаем клиентам не медлить и написать нам на info@judu.lt, и, оценив ситуацию, мы обычно принимаем ее к сведению, вежливо и доброжелательно отвечаем — мы можем отменить уведомление в установленном порядке, если, конечно, клиент предоставит надлежащее подтверждение оплаты", — комментирует специалист.
Жителей, получивших желтый листок-уведомление, настоятельно просят внимательно прочитать информацию, особенно если они заметили несоответствия и хотят связаться с компанией для отмены штрафа.
Водителей также призывают немедленно связаться с компанией, если они допустили ошибку. Они должны указать правильные данные, описать ситуацию и сообщить свои контактные данные.