Условия на дорогах сложные по всей Литве, в Вильнюсе пока не самая худшая ситуация

По данным на 9 ч. особенно сложные условия на дорогах в западной, северо-западной, юго-западной и центральной части Литвы. Покрытие основных дорог мокрое, местами покрытое ледяной коркой, районные дороги с малоинтенсивным движением с колеями, покрыты льдом, слоем накатанного или рыхлого снега, местами толщина снега 10 см.

По всей стране идет ледяной дождь, мокрый снег, только в Юрбаркасе без осадков. температура 0-5 градусов мороза.

О сложных условиях водителей и пешеходов предупреждает мэр Лаздийского района Аусма Мишкинене, она призывает жителей отказаться от поездок.

"Если у вас есть хотя бы малейшая возможность остаться дома, пожалуйста, останьтесь. Все может подождать, главное сейчас - здоровье и безопасность. Я управляю автомобилем 18 лет, но в таких условиях мне еще не доводилось ездить... Удаленная работа, учеба, отложенные встречи – сегодня надо оставаться дома, отложив все, что не является жизненно необходимым, обязательным. Работники, которые отвечают за качество дорог и тротуаров, работают, но, поверьте, борьба с этим метеоявлением будет нелегкой, до 8 ч. утра победить стихию не получится. Берегите себя и других, оставайтесь дома", – писала мэр.

Представители вильнюсской муниципальной компании Grinda, сообщает, что ледяной дождь идет на восток, поэтому водители должны проявлять бдительность весь день.

"За западе Литвы уже сейчас фиксируют сложные условия. Похоже, ледяной дождь, гололед, сильный ветер скоро доберутся и до восточных районов.

С 3.30 ч. машины Grindа посыпают дороги солью и солью с песком. Техника все еще работает в городе.

Сейчас синоптики информируют о том, что условия благоприятны для формирования ледяного дождя. Мы работали ночью, все еще продолжаем работать, но уровень опасности остается высоким. Пешеходы, будьте внимательны, тротуары в одночасье могут превратиться в катки.

Водители, будьте осторожны, соблюдайте большую дистанцию, избегайте резких маневров и не превышайте скорость", – пишет Grinda.