Условия на дорогах Литвы ужасные: посыпались ДТП, машины съезжают с дорог

Из-за скользких дорог в окрестностях Вильнюса произошло немало ДТП. Одно из них произошло за городом на пути в сторону микрорайона Пилайте, другое – в начале Западной объездной дороги, ДТП произошло и в новом тоннеле на Лепкальнё, поэтому движение там полностью остановилось. ДТП зафиксировано и на ул. Карейвю.

"Будьте осторожны, дороги ледяные", – предупреждают водители друг друга в социальных сетях.

"Каунас превратился в каток", – сообщают каунасцы, отмечая, что наблюдаются и проблемы с общественным транспортом, поскольку обледенела контактная сеть троллейбусов, троллейбусы не могли сдвинуться с места, проблемой были и обледеневшие горки, на которые троллейбусы не смогли подняться.

В Вильнюсе также было нарушено движение троллейбусов. Особенно сложной ситуация была в Юстинишкес, Каролинишкес, Науяместисе. Пассажирам рекомендовали пользоваться услугами автобусов.

Не лучше условия и на магистралях. Несмотря на то, что АО Kelių priežiūra посыпает скользкие участки дорог, водителей просят учитывать состояние дорожного покрытия и погодные условия, поэтому выбирать не максимально возможную, а безопасную скорость.

В социальных сетях водители пишут, что видели немало съехавших в кювет автомобилей, одни просто съехали, другие - перевернулись.

Дорожные службы предупреждают, что особенно тяжелые условия наблюдаются на севере и на востоке Литвы и в Йонавском, Кайшядорском и Укмергском районах.

Там на дорогах сформировался гололед, дороги скользкие, местами со слоем мокрого снега.