По данным Дирекции автомобильных дорог, в 6 ч. на северо-востоке, в центральной части и особенно на востоке Литвы на главных дорогах наблюдался гололед. Дороги посыпают, но водителей просят выбирать не максимально допустимую, а безопасную скорость.

В ДТП попали и сами дорожные рабочие. В 7.48 ч. в полицию Вильнюсского округа поступило сообщение о том, что в Пакальнишкес, на ул. Медаус (Вильнюсский район) с дороги соскользнула машина, посыпавшая дорогу песком. Водитель не пострадал.

О сложных условиях на дорогах в редакцию Delfi водители сообщали с вечера 2 января, когда многие дороги превратились в катки.

Читательница Лорета рассказала о ДТП на магистрали A1, где из-за скользкого дорожного покрытия ее машина перевернулась дважды и съехала с дороги. К счастью сама водитель не пострадала.

О скользкой дороге в Шилальском районе сообщал и водитель Альгирдас. Даже дорожные службы не могли помочь. "Как им работать, если даже с цепями на колесах невозможно проехать?" – вопрошал водитель.

Водители сообщали и о скользких дорогах в Укмергском районе, рассказали, что на ней произошло несколько ДТП.

В западной части Литвы и в Йонавском, Кайшядорском и Паневежском районах условия на дорогах осложняет туман, видимость местами ограничена до 100 м.

В других районах из-за дождя магистральные дороги мокрые, районные также в основном мокрые, только на северо-западе местами с колеями из мокрого снега.

Районные дороги с менее интенсивным движением с колеями, скользкие, местами покрыты слоем подтаявшего снега.

По всей Литве идет дождь, местами морось. Температура от 1 до 6 градусов тепла. Во многих районах туман.