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В воскресенье в Литве увеличится атмосферное давление. Понемногу рассеются облака, появится больше прояснений. Особых осадков не ожидается, лишь местами возможна морось. Успокоится ветер, сменит свое направление. Местами, в основном на севере, возможен туман.
Усилится антициклон, станет больше прояснений
© DELFI / Andrius Ufartas

Теплая масса воздуха постепенно уйдет, но днем еще будет 9-12 градусов тепла.

В понедельник особых осадков не ожидается. Ночью и утром видимость ухудшат густые туманы. Будет дуть юго-восточный ветер, он принесет похолодание.

Ночью будет 0-5 градусов тепла, на западе 6–8 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется только до 4–9, у моря до 11 градусов тепла.

Во вторник местами пройдут небольшие дожди, морось. Ночью кое-где возможен туман. Ночью будет 0–5, днем 5–9 градусов тепла.

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