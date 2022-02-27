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Ушла из жизни участница музыкальных проектов "Голос Литвы" и X faktorius исполнительница Лиана Пушнова.
Liana Pušnova
Liana Pušnova
© DELFI

О ее смерти сообщили в социальной сети.

"Сегодня мы лишились хорошо известного и любимого многими человека. Лиану, которая согревала душу своим голосом... Которая была чудесной мамой и любимой женой. Давайте помнить ее открытое сердце и смелость, она всегда была готова помочь всем. Пусть покоится с миром", – сказано на странице Лианы.

"Лианочка, ты всегда будешь в наших сердцах, мыслях, и мы будем вечно слышать свой сказочный голос. Люблю тебя", – написал супруг исполнительницы.

По данным портала 15min.lt, исполнительница болела COVID-19 и лежала в реанимации.

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