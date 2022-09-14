Эта информация появилась после того, как сообщение появилось на сайте похоронного бюро McGreevey Funeral Homes. В некрологе сказано, что женщина скончалась 11 сентября, ей было 50 лет. Причина смерти не сообщается.

Вместе с мужем Дженнифер воспитывала двоих сыновей - Дейвидаса и Повиласа. Жидрунас и Дженнифер поженились летом 2004 года.