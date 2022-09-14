aA
В семье легенды литовского баскетбола Жидрунаса Илгаускаса - тяжелая утрата. Портал hoopswire.com сообщает, что скончалась его супруга Дженнифер Илгаускас.
Žydrūnas Ilgauskas
Žydrūnas Ilgauskas
© Reuters / Scanpix

Эта информация появилась после того, как сообщение появилось на сайте похоронного бюро McGreevey Funeral Homes. В некрологе сказано, что женщина скончалась 11 сентября, ей было 50 лет. Причина смерти не сообщается.

Вместе с мужем Дженнифер воспитывала двоих сыновей - Дейвидаса и Повиласа. Жидрунас и Дженнифер поженились летом 2004 года.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Корни литовского чуда: почему во всем мире продукты дешевеют, а у нас – дорожают

ООН сообщает, что в августе в мире цены на продукты...

ДГБ рассказал об инциденте на границе с Россией: гражданин Литвы был арестован и подвергся насилию  допрашивали из-за записей в фейсбуке

Департамент госбезопасности ( ДГБ ) Литвы в среду...

Коронавирус в Литве: 1699 новых случаев, смертей не зафиксировано

За минувшие сутки в Литве выявлено 1699 новых случаев...

Официально: режим ЧП в Литве продлен до середины декабря, граница для российских туристов закроется

Чрезвычайное положение (ЧП) в Литве продлено до...

Предложение соцдемов: реорганизация всей системы поставок электричества, Ignitis будет лишен одной функции

Социал-демократы считают, что есть немало решений,...