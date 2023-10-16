Ушла из жизни одна из акционеров Achemа Юрате Жадейкене

Жадейкене - дочь Лубиса от первого брака.
После смерти отца в 2011 г. она получила в наследство 11% акций Achemos grupė. Кроме того, ей принадлежало около 15% акций клайпедской компании Bega. Она входила в число одних из самых богатых женщин в Литве.
По данным журнала TOP, в 2022 г. стоимость ее имущества составляла 155 млн. евро.
Жадейкене, по данным Плунгеского муниципалитета, была меценатом Международного дестиваля им. Михаила Огинского и других инициатив.
Оставить комментарий Читать комментарии