В 1981 г. Мите в Вильнюсском университете окончил английскую филологию и литературу, позже - историю. В 1986-1990 г. работал в библиотеке им. М.Мажвидаса.
Он был аналитиком в Департаменте информации и анализа первого правительства Литвы. С 1991 по 1992 г. редактировал еженедельник "Возрождение".
С 1992 по 1999 г. был корреспондентом Радио Свободной Европы. С 1999 г. был корреспондентом Радио Свободной Европы в Праге. В последнее время вел передачу "Студия 50" на радио LRT.
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