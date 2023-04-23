"Жизнь иногда наносит сильные удары. Час назад ушел из жизни любимый Отец, просим молиться за него. Когда и где состоится прощание, сообщим. Похороны состоятся на Рокантишкском кладбище, рядом с Мамой", – писал Антанас Терляцкас.
Рамунас Терляцкас в Вильнюсском университете окончил отделение Классической филологии. Работал в издании Verslo žinios со дня выхода первого официального номера. Позже руководил изданием Lietuvos žinios, затем - Verslo klasė.
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