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На 63-м году жизни скончался поэт, драматург, литературный критик Людвикас Якимавичюс, сообщил 1 августа поэт Антанас А. Йонинас.
Liudvikas Jakimavičius (G. Pranckūno nuotr.)
Liudvikas Jakimavičius (G. Pranckūno nuotr.)

Поэт родился в Куляй (Плунгеский район). В 1985 г. окончил Вильнюсский университет - специальность литовский язык и литература, 1991 г. – курсы сценаристов Литовской музыкальной академии.

1988–1998 г работал в театре "Шепос", в редакциях изданий Sietynas, Metai.

Затем работал в редакции 7 meno dienos, был продюсером, сценаристом и режиссером на Baltijos TV, позже работал в редакции издания Literatūrа ir menas.

Якимавичюс писал пьесы, критические статьи, публицистику.

Его стихи включены в альманахи "Весна поэзии", "Поэтическая осень Друскининкая", сборники, антологии.

О писатели в 2007 году снял фильм "Людвикас" режиссер Витаутас В. Ландсбергис.

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