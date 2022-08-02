Поэт родился в Куляй (Плунгеский район). В 1985 г. окончил Вильнюсский университет - специальность литовский язык и литература, 1991 г. – курсы сценаристов Литовской музыкальной академии.
1988–1998 г работал в театре "Шепос", в редакциях изданий Sietynas, Metai.
Затем работал в редакции 7 meno dienos, был продюсером, сценаристом и режиссером на Baltijos TV, позже работал в редакции издания Literatūrа ir menas.
Якимавичюс писал пьесы, критические статьи, публицистику.
Его стихи включены в альманахи "Весна поэзии", "Поэтическая осень Друскининкая", сборники, антологии.
О писатели в 2007 году снял фильм "Людвикас" режиссер Витаутас В. Ландсбергис.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Новый скачок: в Литве зафиксировано 2010 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в Литве выявлено 2010 новых случаев...
Вильнюсцы возмущены: стоянка в районе Жверинас подорожала в 5 раз
В Литве по-прежнему растут цены на товары и услуги,...
Премьер готова, но с кем говорить о решении проблем русских Литвы?
"Я неоднократно встречалась с представителями...
Со вторника погода в Литве изменится, прогнозируют потепление
Во вторник над Литвой установится зона высокого...
Советник президента: для борьбы с гибридной атакой на границе у Литвы должны быть все средства
Литва обязана иметь все средства, чтобы бороться с...