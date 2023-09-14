Ушел из жизни подписант Людвикас Нарцизас Расимас

Факт смерти подписант подтвердили его близкие.

Расимасу было 84 года.

Расимас родился в 1938 году в Алитусе, учился в Калварии, Мариямполе и Пренай, изучал право в Вильнюсском университете.

В 1988–1989 гг. был председателем Саюдиса в Палангском горсовете, позже в Клайпедском. Член литовского союза рабочих.

В 1988 г. Расимас принял участие в деятельности Саюдиса, в 1990 г. был избран в Верховный совет-Восстановительный Сейм в Куршском избирательном округе.

В 1992 г. после роспуска Верховного совета вернулся в Клайпеду, где до 2003 года работал адвокатом.

В 2000 г. Расимас был награжден медалью Независимости Литвы.