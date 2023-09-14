Ушел из жизни подписант Людвикас Нарцизас Расимас

 
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Liudvikas Narcizas Rasimas
Liudvikas Narcizas Rasimas
ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas
В среду ушел из жизни подписант акта о независимости Литвы 1918 года Людвикас Нарцизас Расимас, сообщает lrt.lt.

Факт смерти подписант подтвердили его близкие.

Расимасу было 84 года.

Расимас родился в 1938 году в Алитусе, учился в Калварии, Мариямполе и Пренай, изучал право в Вильнюсском университете.

В 1988–1989 гг. был председателем Саюдиса в Палангском горсовете, позже в Клайпедском. Член литовского союза рабочих.

В 1988 г. Расимас принял участие в деятельности Саюдиса, в 1990 г. был избран в Верховный совет-Восстановительный Сейм в Куршском избирательном округе.

В 1992 г. после роспуска Верховного совета вернулся в Клайпеду, где до 2003 года работал адвокатом.

В 2000 г. Расимас был награжден медалью Независимости Литвы.

В 2021 году президент Литвы вручил ему Большой Командорский крест ордена Витаутаса Великого.

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