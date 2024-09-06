Ушел из жизни подписант Акта о независимости Литвы Владас Терляцкас

В 1946–1951 гг. он учился в местной начальной школе, в 1951–1958 гг. – в средней школе Линкмянай. В 1958 и 1959 гг. поступал в университет, но не попал ни в Вильнюсский университет, ни в Вильнюсский педагогический институт, несмотря на то, что хорошо сдал вступительные экзамены. Причина – антисоветская деятельность его брата Антанаса Терляцкаса.