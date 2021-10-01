"Идеи независимой и демократической Литвы Витаутасу Колесниковасу были близки с самого детства. Сначала об этом он говорил только в кругу семьи, позже с коллегами-художниками, а с началом Саюдиса он с супругой активно участвовал в его деятельности в Алитусе", – сказано в комментарии спикера.

По словам Чмилите-Нильсен, после восстановления независимости Колесниковас активно работал в сфере культуры, образование и науки.

"Одной из главных его целей было сохранение культурного наследия для будущих поколений. Приношу семье, друзьям, коллегам и соратникам искренние соболезнования в связи со смертью подписанта", – сказала спикер.

Колесниковас (25 октября 1948 г.р.) был депутатом Верховного совета-Восстановительного сейма Литвы, больше 20 лет назад работал в Алитусском отделении Департамента культурного наследия. Он был награжден медалью Независимости Литвы и Офицерским крестом Ордена Великого князя Гедиминаса.