"Идеи независимой и демократической Литвы Витаутасу Колесниковасу были близки с самого детства. Сначала об этом он говорил только в кругу семьи, позже с коллегами-художниками, а с началом Саюдиса он с супругой активно участвовал в его деятельности в Алитусе", – сказано в комментарии спикера.
По словам Чмилите-Нильсен, после восстановления независимости Колесниковас активно работал в сфере культуры, образование и науки.
"Одной из главных его целей было сохранение культурного наследия для будущих поколений. Приношу семье, друзьям, коллегам и соратникам искренние соболезнования в связи со смертью подписанта", – сказала спикер.
Колесниковас (25 октября 1948 г.р.) был депутатом Верховного совета-Восстановительного сейма Литвы, больше 20 лет назад работал в Алитусском отделении Департамента культурного наследия. Он был награжден медалью Независимости Литвы и Офицерским крестом Ордена Великого князя Гедиминаса.
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