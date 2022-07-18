Ушел из жизни подписант акта о независимости Литвы Алоизас Сакалас

Эту информацию BNS подтвердила глава секретариата спикера парламента Литвы Виктории Чмилите-Нильсен Гинтаре Жукайте-Зеленкене. По ее словам, во вторник утром соберется правление парламента и создаст государственную комиссию для организации похорон.
Глава клуба подписантов Акта о независимости Бируте Валёните сказала, что Сакалас скончался после продолжительной болезни.
Валёните заметила, что Сакалас - доктор физических наук - был "очень конкретным и точным человеком".
"Как представитель точных наук, он всегда видел ситуацию широко, точно, умел формулировать мысли и понимал некоторые тонкости, которые не были способны заметить другие. Начатую работу он всегда доводил до конца и дела это точно", – сказала Валёните.
Похороны Сакаласа состоятся на Антакальнисском кладбище в четверг.
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