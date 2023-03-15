Члены правления парламента на заседании почтили его память минутой молчания.
Сообщается, что Шименаса похоронят на родине, в Аникщяйском районе.
Йонас Шименас родился 31 июля 1953 г. в деревне Папиляй Аникщяйского района.
Шименас - подписант Акта о независимости от 11 марта, многолетний депутат парламента Литвы (1990–1992, 1996–2000, 2008–2012).
В Вильнюсском университете он получил специальность гидрогеолога и инженера-геолога.
В 1978–1980 гг. работал геологом Вильнюсской комплексной геологической экспедиции Литовского геологического управления.
В 1980–1981 г. был главным геологом экспедиции во время поиска нефти в Гаргждай, 1982–1990 г. – глава Морского геологического отряда.
В 1988–1990 гг. был главой гаргждайского отделения "Саюдиса".
В 1990–1992 гг. - депутат Верховного совета-Восстановительного Сейма Литвы, подписант акта о независимости от 11 марта.
1992–1996 гг. работник парламента, помощник депутата.
В 1996–2000 гг. депутат-одномандатник.
В 2008–2012 гг. депутат, избранный по списку консерваторов.
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