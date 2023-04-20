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Ушел из жизни литовский писатель, автор многочисленных книг о жизни евреев в Литве, многолетний директор Государственного еврейского музея Виленского Гаона Маркас Зингерис.
Ушел из жизни писатель Маркас Зингерис
© DELFI / Karolina Pansevič

Прощание состоится 21 апреля в Государственном еврейском музее Виленского Гаона, на ул. Наугардуко, 10, с 12:00 до 18:00 ч.

Похороны состоятся на кладбище Судервес 21 апреля, в 18.30 ч.

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