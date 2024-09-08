Ушел из жизни первый председатель Конституционного суда Литвы Юозас Жилис

Он был профессором университета им. Миколаса Рёмериса и участвовал в подготовке основных законов: о гражданстве, референдуме, президентских выборах.

„Мы лишились одного из самых достойных юристов, человека, с чьим именем мы всегда будем связывать появление нашей Конституции и первые шаги в сфере конституционного права. Это был Человек, душевный покой которого, интеллигентность, уважение к окружающим, до сих пор вспоминает большинство людей, встречавшихся с ним“, – сказано в соболезнованиям президента Литвы Гитанаса Науседы.