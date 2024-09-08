2024.09.08 07:03

Ушел из жизни первый председатель Конституционного суда Литвы Юозас Жилис

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Juozas Žilys
Juozas Žilys
ФОТО: Elta

Ушел из жизни первый председатель Конституционного суда Литвы Юозас Жилис, сообщает LRT.

Жилис был одним из создателей Конституции Литовской Республики. В годы восстановления независимости он работал начальником юридического отдела Верховного совета, возглавлял рабочую группу, которая готовила Конституцию.

Он был профессором университета им. Миколаса Рёмериса и участвовал в подготовке основных законов: о гражданстве, референдуме, президентских выборах.

Жилис написал больше 100 научных статей.

Руководство государство выражает соболезнования в связи со смертью Жилиса.

„Мы лишились одного из самых достойных юристов, человека, с чьим именем мы всегда будем связывать появление нашей Конституции и первые шаги в сфере конституционного права. Это был Человек, душевный покой которого, интеллигентность, уважение к окружающим, до сих пор вспоминает большинство людей, встречавшихся с ним“, – сказано в соболезнованиям президента Литвы Гитанаса Науседы.

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