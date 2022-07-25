Ушел из жизни один из самых известных литовских актеров театра и кино Витаутас Томкус

"С болью и грустью сообщаю, что 24 июля 2022 года, в 19 ч. в Вильнюсе свой земной путь завершил мой дорогой Папа, ВИТАУТАС РОМУАЛЬДАС ТОМКУС, он родился 29 июля 1940 года. Актер театра и кино, заслуженный артист ЛР, кавалер ордена Витаутаса Великого, почетный гражданин своего родного города Радвилишкиса Nr. 1", – писала дочь актера.

О месте и времени похорон актера сообщат позже.

Витаутас Ромуалдас Томкус родился 29 июля 1940 года в Радвилишкисе. В 1961 году окончил Литовскую консерваторию. В 1961–1962 гг играл в Шяуляйском драматическом, 1962–1970 гг – Каунасском драматическом театре.

В 1971–1992 и 1999–2014 гг Томкус работал в Литовском национальном драматическом театре, в 1992 г. был одним из создателей театра Vaidilos ainiai.

С 1962 г. он снимался в кино, получил известность благодаря роли Тадаса Блинды в одноименном кинофильме "Тадас Блинда" (1973 г).

В 2004 г. Томкус был награжден Офицерским крестом ордена Витаутаса Великого.