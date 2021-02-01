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На 93 году жизни скончался кинооператор, лауреат литовской национальной премии по культуре и искусству Йонас Грицюс, сообщает портал lrt.lt.
Jonas Gricius
Jonas Gricius
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Грицюс работал с такими известными литовскими режиссерами, как Арунас Жебрюнас, Раймондас Вабалус, Гитис Лукшас, Витаутас Жалакявичюс и др.

Он участвовал в создании таких фильмов, как "Девочка и эхо", "Никто не хотел умирать", "Приключения Калле-сыщика", "Богач, бедняк...", "Корни-травы" и др. В 1978–1989 гг. Грицюс был директором Литовской киностудии.

Грицюс был награжден орденом Гедиминаса, являлся лауреатом литовской национальной премии по культуре и искусству.

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