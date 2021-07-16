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На 63-м году жизни скоропостижно скончался музыкант, музыковед и композитор Альгирдас Клова. Delfi эту информацию подтвердила глава Центра музыкальной информации Радвиле Буйвидене.
Algirdas Klova
Algirdas Klova
© DELFI

Она сказала, что утром Клова неожиданно упал и умер. Врачам не удалось спасти ему жизнь.

Algirdas Klova
Algirdas Klova
© LMIC nuotr.

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