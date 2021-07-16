aA
На 63-м году жизни скоропостижно скончался музыкант, музыковед и композитор Альгирдас Клова. Delfi эту информацию подтвердила глава Центра музыкальной информации Радвиле Буйвидене.
Она сказала, что утром Клова неожиданно упал и умер. Врачам не удалось спасти ему жизнь.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер-министр Литвы: если ситуация ухудшится, много видов деятельности будет только с "паспортом возможностей" (37)
Если эпидемиологическая ситуация в стране ухудшится,...
Находящийся в Ниде политик просит денег на шаурму? (41)
Член правления Партии свободы Нериюс Виткаускас удивил...
Коронавирус в Литве: 82 новых случая, никто не умер (4)
За минувшие сутки в стране было выявлено 82 новых случая...
Уникальная находка в Вильнюсском районе: мужчина нашел клад с монетами времен Ягайло (12)
В Вильнюсском районе, в Райшяй, вильнюсец пошел гулять и...
Литва вновь попала в желтую зону по COVID-19 (2)
В связи с тем, что в Литве продолжают расти количества...