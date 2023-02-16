Ушел из жизни литовский диссидент Антанас Терляцкас

Терляцкас родился 9 февраля 1928 г. в Швенченском округе (сейчас Игналинский район), в деревне Кривасалис.
Учился в Линкмянской гимназии. В 1945 году был арестован и обвинен в участии в деятельности подпольной организации "Железный волк". Через несколько месяцев его отпустили, поскольку не хватило доказательств его вины.
В 1946 г. он переехал в Вильнюс, учился в Вильнюсском торговом училище. После его окончания поступил на экономику в Вильнюсский университет.
С Юлюсом Саснаускасом, Кястутисом Йокубинасом и др. в 1976–1977 гг. издавал подпольное издание "Глашатай свободы", потом - "Погоня" (Vytis). В июне 1978 г. с единомышленниками основал подпольную организацию "Лига свободы Литвы", целью которой было восстановление независимости страны.
В августе 1979 г. Терляцкас с коллегами подготовил обращение к правительствам стран, подписавших Атлантическую хартию и к генсеку ООН. В обращении осуждался пакт Молотова-Риббентропа и призывали признать право на свободу и независимость оккупированных стран Балтии.
По мере приближения независимости Терляцкас организовывал пикеты и митинги, один из самых значимых митингов состоялся 23 августа 1987 года в Вильнюсе около памятника Адаму Мицкевичу.
В 1989 г. инициировал сбор подписей за вывод из Литвы Советской армии.
Когда Литва стала независимым государством, принимал активное участие в политической жизни страны.
21 августа 1998 г. Терляцкас был награжден Орденом Креста Погони 3 степени (сейчас – Командорский крест Ордена Креста Погони), 1 июля 2000 г. – медалью независимости Литвы, а 6 февраля 2004 г. – Офицерским крестом Ордена Витаутаса Великого.
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