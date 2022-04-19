Томас Кутавичюс (1964-2022) учился в Национальной школе искусств им. М.К. Чюрлёниса, в Вильнюсской консерватории им. Ю.Таллат-Кялпшаса и и Литовской академии музыки и театра. Будучи студентом консерватории Кутавичюс дебютировал как джазовый пианист. В 1994 г. он получил стипендию и учился в Штутгарте (Akademie Schloss Solitude).

В последние 10 лет он создал немало музыкальных произведений для спектаклей Литовского национального драматического театра, театра им. Ю.Милиниса.