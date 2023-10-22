Ушел из жизни известный шяуляйский предприниматель

Информацию о его смерти Delfi подтвердили близкие покойного. В пятницу вечером в шяуляйской больнице у него остановилось сердце.

Винклерис был известным человеком в Шяуляй.

Он родился в этом городе, учился в 13-й школе города Шяуляй, в 1981-1986 гг. учился в Вильнюсском университете на юридическом факультете. Право - было хобби и настоящей страстью Винклериса. Позже он сам представлял в судах интересы своих компаний.

С 1986 г. он работал в госсекторе, в 1990-1991 гг. был главным советником горсовета Шяуляй.

С 1991 г. занялся бизнесом, создал ЗАО Vaivorykštė, которое успешно работает больше 32 лет. Он возглавлял группу до своей смерти.

Винклерис занимался самым разным бизнесом - торговлей, ресторанами, занимался и сектором развлечений, строил административные объекты, был владельцем городской газеты Šiaulių naujienos.